Fenerbahce-Genclerbirligi lunedì 09 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 18, il Fenerbahce di Tedesco sfida il Genclerbirligi nel turno 21 della Superlig turca. I padroni di casa cercano punti importanti per mantenere il primato, mentre i neopromossi vogliono sorprendere e portare a casa un risultato positivo. La partita si annuncia combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Turno numero 21 di Superlig turca, con il Fenerbahce di Tedesco ancora impegnato nel posticipo contro il neopromosso Genclerbirligi. Il sari kartallar con la vittoria di Kocaeli hanno mantenuto la scia del Galatasaray in vetta al campionato, mantenendo l’imbattibilità stagionale. Un gol per tempo e gestione del risultato per una squadra che il tecnico ex ct del Belgio ha riportato a lottare seriamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lunedì alle 18, il Fenerbahçe di Tedesco scende in campo contro il Kocaelispor nel posticipo del ventesimo turno di Super Lig.

