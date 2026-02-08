Estrazione Million Day di oggi 8 febbraio 2026 | i numeri vincenti di domenica

Questa domenica si aspetta con ansia l’estrazione del Million Day alle 13 e alle 20,30. Sono ore decisive per chi ha puntato sui numeri e spera di portare a casa il jackpot di un milione di euro. Come sempre, i numeri vengono annunciati in diretta, e molti seguono con attenzione sperando di scoprire se sono tra i fortunati vincitori.

Estrazione Million Day oggi domenica 8 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 8 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 8 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

