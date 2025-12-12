Il lago dei dinosauri nel Jurassic Park della Bolivia | scoperte 18mila impronte fossili di 70 milioni di anni fa

Nel Parco nazionale di Torotoro, in Bolivia, è stato scoperto il cosiddetto “lago dei dinosauri”, un sito che ospita circa 18 mila impronte fossili risalenti a circa 70 milioni di anni fa. Questa scoperta rappresenta un'importante finestra sul passato preistorico, offrendo preziose informazioni sulla vita e il comportamento dei dinosauri in quella regione.

Quasi 18 mila impronte fossili, risalenti a circa 70 milioni di anni fa, sono state identificate nel sito di Carreras Pampa, oggi all’interno del Parco nazionale di Torotoro, in Bolivia. È il più grande giacimento di impronte di dinosauri mai registrato. Un primato silenzioso, rimasto sepolto nel fango per decine di milioni di anni che ha suscitato interesse anche per alcune particolarità. Scopriamo di più. Il più grande giacimento di impronte di dinosauri con un paradosso che ha dell’incredibile. Iniziamo col dire che il team guidato dal paleontologo Raúl Esperante ha censito 1.321 piste fossili, con oltre 16. Quotidiano.net

Il mosasauro di Jurassic World cacciava anche in acqua dolce: faceva agguati ai dinosauri incauti - Il mosasauro, un rettile marino estinto che arrivava a 18 metri di lunghezza, si era adattato anche alle acque dolci, nelle quali tendeva agguati a dinosauri ... fanpage.it

Jurassic Park alle pendici delle Tre Cime di Lavaredo - Un’estate ’giurassica’ sulle Dolomiti: ad Auronzo di Cadore ’rivivono’ i rettili preistorici, tra scienza, cinema e riproduzioni a grandezza reale. quotidiano.net

