Elezioni in Giappone i cittadini di Tokyo al voto

Oggi a Tokyo i cittadini sono chiamati alle urne per le elezioni parlamentari anticipate. La premier Sanae Takaichi ha deciso di convocare il voto, puntando a rafforzare la sua maggioranza. In tutta la città, migliaia di persone si sono presentate nei seggi fin dal mattino, mentre le urne rimangono aperte per tutta la giornata. La campagna elettorale è stata intensa, con i partiti che cercano di convincere gli indecisi prima della chiusura.

Urne aperte domenica in Giappone per le elezioni parlamentari anticipate indette dalla premier conservatrice Sanae Takaichi. La prima ministra, molto popolare nel suo Paese, spera che il voto possa garantire al suo partito, attualmente in difficoltà, una vittoria sufficientemente ampia da consentirgli di portare avanti un ambizioso programma politico conservatore. Le nevicate record che hanno colpito il nord del Giappone nelle ultime settimane, bloccando le strade e causando decine di morti in tutto il Paese, potrebbero ostacolare le votazioni o ritardare il conteggio dei voti nelle zone più colpite.

