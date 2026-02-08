E se ci fosse Demna nella prima edizione di Kering Craft?

Kering lancia ufficialmente il suo progetto per aiutare i nuovi marchi cinesi a crescere. Dopo l’annuncio di novembre del CEO Luca De Meo, il Kering Craft diventa realtà con la prima edizione. La collaborazione con Shanghai Fashion Week mira a valorizzare le radici culturali locali e a far conoscere i nuovi talenti internazionali. Ora il gruppo si prepara al secondo passo, puntando a rafforzare i legami con la Cina nel settore della moda.

Lo aveva annunciato lo scorso novembre il CEO di Kering, Luca De Meo, e ora il Kering Craft è reale. Il progetto, sviluppato con Shanghai Fashion Week per accompagnare la nascita di nuovi marchi cinesi capaci di unire radici culturali locali e risonanza internazionale, ovviamente, rafforzare i rapporti del gruppo nel Paese, ora è arrivato il secondo step. Il gruppo francese ha appena annunciato Demna e il resto dell’advisory board della prima edizione di Kering Craft. Ci sarà anche Demna nell’advisory board di Kering Craft. Le candidature al progetto, nato per sostenere i giovani talenti cinesi in un percorso che coinvolge Milano, Parigi e Shangai, saranno aperte fino al 1 marzo 2026 mentre, nei prossimi mesi, il consiglio consultivo selezionerà i partecipanti finali al programma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia, è stato scelto per entrare nel comitato di Kering CRAFT.

