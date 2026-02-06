Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia, è stato scelto per entrare nel comitato di Kering CRAFT. Si tratta di un nuovo progetto del Gruppo Kering, realizzato con la Shanghai Fashion Week, che punta a supportare giovani creativi cinesi nel settore moda, arte e tecnologia. Marchetti si unisce così al gruppo di esperti che guiderà questa prima edizione, con l’obiettivo di favorire innovazione e talento emergente.

In totale, il comitato consultivo di Kering CRAFT si compone di dodici protagonisti del mondo del lusso, della cultura e delle arti, del mondo accademico, dei media e del settore tecnologico provenienti da Cina, Francia, Italia e Stati Uniti. La loro esperienza collettiva e il loro ricco background guideranno la visione del programma, il processo di selezione, il mentoring e l'approccio interculturale per garantire un quadro rigoroso e inclusivo a sostegno della prossima generazione di talenti. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simone Marchetti entra a far parte del comitato di Kering Craft

Approfondimenti su Kering Craft

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Kering Craft

Argomenti discussi: Simone Marchetti, l'editoriale: Sfuggire alla trappola dell’algoritmo; Pallanuoto. Sporting Club Milano 2, tornati in C per vincere!; Simone Marchetti l' editoriale | Sfuggire alla trappola dell’algoritmo; Pontedera-Ternana, due turni di squalifica a Simone Banchieri.

Simone Marchetti entra a far parte del comitato di Kering CraftIl Vanity Fair European Editorial Director ed Editor-in-Chief di Vanity Fair Italia entra a far parte dell'advisory board della prima edizione di Kering CRAFT – Creative Residency for Artisanship, Fas ... vanityfair.it

Simone Marchetti, l'editoriale: La grande saggezzaQuesto articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al 18 novembre 2025. Chiharu Shiota è un’artista giapponese di 53 anni. I suoi lavori più famosi sono ... vanityfair.it

Simone Marchetti. . “Mi ha scritto Simone” Il 29 gennaio arriva al cinema Le cose non dette, l’ultimo film di Gabriele Muccino che ha tra i protagonisti Miriam Leone nei panni di una giornalista di Vanity Fair… Non voglio svelare molto di più di questa storia m facebook