Dorothea Wierer | Abbiamo fatto un’ottima prestazione sapevamo di avere buone possibilità

Dorothea Wierer chiude la sua carriera olimpica con una prestazione da applausi. All’ultimo appuntamento a Milano Cortina 2026, la biatleta italiana centra tutti e dieci i bersagli e conquista l’argento nella staffetta mista. Era consapevole di poter fare bene e ha dimostrato di avere ancora molto da offrire. La sua gara è stata una festa, un modo per salutare il palco più importante con una vittoria personale e di squadra.

Dorothea Wierer, all'ultimo ballo olimpico, comincia la propria festa con una performance da par suo, di primo livello, con 10 bersagli centrati su 10 e l'argento della staffetta mista a Milano Cortina 2026. Le Olimpiadi versione Anterselva le offrono subito un bel primo passo. Così la leggenda azzurra del biathlon alla Rai: " Sapevamo di avere buone possibilità, per questo era difficile. ero molto molto nervosa, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Cercheremo di goderci al massimo questo momento ". Per lei, che quest'anno ha vinto la 17a gara in carriera in Coppa del Mondo proprio in apertura a Oestersund, una giornata di quelle che restano nella memoria.

