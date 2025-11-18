Il tecnico | Sapevamo di dover partire bene e lo abbiamo fatto Ivanovic applaude il suo gruppo | L’energia che voglio sempre

VILLORBA (Treviso) Soddisfatto per la vittoria e per la prestazione, Dusko Ivanovic non può che godersi una serata di tutto riposo. "Era importante iniziare bene e con energia e farlo per tutti e 40 i minuti – conferma il coach montenegrino –. Lo abbiamo fatto e devo dire che i miei ragazzi sono stati veramente bravi in questo". Virtus che dominato senza lasciare spazio a Treviso. "In ogni partita la nostra chiave di volta è e resta la difesa. Quando Treviso ha provato a rientrare siamo sempre riusciti a prenderci il vantaggio proprio grazie alla difesa. Quella veneta è una buona squadra, ha giocatori esterni forti e ottimi tiratori, ma stasera devo dare merito alla mia squadra che ha fatto bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

