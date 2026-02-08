Doppio incidente a Bari morte 2 ragazze e grave bimbo di 7 anni | un motore di auto trovato a decine di metri

Questa mattina a Bari e nei dintorni si sono verificati due incidenti che hanno causato la morte di due ragazze. In uno dei tamponamenti, un bambino di sette anni è rimasto gravemente ferito. I dettagli sono ancora confusi, ma si sa che un motore di auto è stato trovato a decine di metri dal luogo dello scontro, sollevando domande sulla dinamica dell’accaduto. La polizia sta facendo i rilievi per capire cosa sia successo.

Due ragazze hanno perso la vita e tre persone sono rimaste ferite in due incidenti avvenuti nel giro di pochi minuti e in circostanze simili sulle strade provinciali nel Barese. Tra i ricoverati in gravi condizioni c'è anche un bambino di sette anni, trasportato in codice rosso al Policlinico del capoluogo pugliese. Le vittime sono una ragazza di 26 anni di Mola di Bari e una ventenne di Bitetto. L'incidente in provincia di Bari Secondo quanto ricostruito finora, il primo incidente si sarebbe verificato intorno alle due della notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, sulla strada provinciale 111 che collega Mola di Bari e Rutigliano.

