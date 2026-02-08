Dopo lo sciopero nei porti nuova mobilitazione in arrivo | Verso un' altra giornata di lotta

Dopo lo sciopero di venerdì 6 febbraio, i lavoratori dei porti italiani preparano una nuova giornata di protesta. Dopo le manifestazioni di Genova e altre città, si aspetta un’altra mobilitazione per chiedere miglioramenti e risposte concrete. La tensione resta alta e le date sono ancora da definire.

L'annuncio del sindacato Usb: "Verso un'altra giornata di lotta ancora più partecipata da più porti e da più lavoratori anche di altri settori" Dopo lo sciopero internazionale di venerdì 6 febbraio, che ha coinvolto molti porti italiani e stranieri con Genova come “epicentro”, è in arrivo un'altra giornata di mobilitazione. A comunicarlo è Usb, la stessa sigla che ha organizzato la protesta dell'altro ieri insieme ad altri quattro sindacati. Non c'è ancora una data, ma una cosa è certa: l'onda sollevata venerdì non è destinata a fermarsi. Nel frattempo, in città è previsto un nuovo corteo sabato 14 febbraio, organizzato da Genova Antifascista.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il 6 febbraio 2026, i sindacati portuali di diversi Paesi europei e del Mediterraneo organizzeranno una giornata di sciopero e mobilitazione.

Dopo lo sciopero dei porti, Usb annuncia: Verso un'altra giornata di lotta, con lavoratori anche di altri settoriA Genova, nel tardo pomeriggio di venerdì, i tanti portuali scesi in piazza hanno bloccato i varchi portuali Etiopia e Albertazzi, impedendo l’attracco della nave Zim New Zealand, diretta in Israele. genovatoday.it

