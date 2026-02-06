LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | ultime rifiniture per Dominik Fischnaller e Felderer

Questa mattina si sono svolte le ultime prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dominik Fischnaller e Alex Felderer hanno fatto gli ultimi aggiustamenti prima di scendere in pista nelle gare ufficiali. La tensione è alta e i due atleti sono pronti a sfidarsi per un piazzamento importante. La diretta continua con aggiornamenti sulle loro prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quinta e sesta prova dello slittino maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Siamo all’ultima giornata di test in vista della gara ufficiale in programma sabato 7 febbraio a partire dalle 17.00. Fischnaller, Felderer e Rugler cercano le ultime conferme in vista delle medaglie. Nella giornata di ieri, dove sono andate in scena la terza e la quarta manche, i tempi sono stati nettamente più lenti rispetto alla prima e alla seconda prova. Nella prima discesa dello scorso pomeriggio, a trionfare è stato Fischnaller, che viene da un bronzo nell’ultima edizione dei giochi olimpici invernali disputata a Pechino: nella seconda prova, invece, Dominik ha chiuso al secondo posto dietro ad un ottimo Felderer. 🔗 Leggi su Oasport.it

