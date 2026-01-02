Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di gennaio 2026

I docenti hanno diritto a cinque giorni di esonero dal servizio nell’anno scolastico per partecipare a congressi e convegni di formazione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Questa misura, valida anche per gennaio 2026, permette ai docenti di aggiornarsi e sviluppare le proprie competenze attraverso eventi formativi riconosciuti. Di seguito sono indicati i dettagli e le modalità di accesso a questa opportunità.

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati.

