Dinamo Bucarest-Universitatea Craiova lunedì 09 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 19:00 si gioca il match tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova, nel 26esimo turno della Liga I romena. Le due squadre si contendono la vetta e il risultato potrebbe cambiare le carte in tavola in questa fase cruciale del campionato. La partita si prospetta aperta, con entrambe pronte a dare il massimo in campo.

La Liga I romena è giunta al suo 26esimo turno con 3 squadre che si stanno contendendo la vetta e due di queste sono la Dinamo Bucarest e l’Universitatea Craiova impegnate in questo posticipo. I caini rosii hanno perso solo 1 delle ultime 14 partite disputate e vengono da 10 punti fatti in questo 2026. La squadra di Kopic ha la seconda miglior difesa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera, alle 17, si gioca il match tra Universitatea Craiova e Otelul Galati.

