Universitatea Craiova-Otelul Galati giovedì 05 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera, alle 17, si gioca il match tra Universitatea Craiova e Otelul Galati. La capolista, guidata da Coelho, affronta in casa la squadra di Galati nel venticinquesimo turno di Liga I romena. La partita si preannuncia interessante, con la Craiova che cerca di consolidare il primato davanti al suo pubblico.

Venticinquesimo turno di Liga I romena che vede la capolista Universitatea Craiova di Coelho impegnata in casa contro l’Otelul Galati. Gli Juve?ii vengono dal pesante KO sul campo del Farul Costanza, con la concorrenza tornata a farsi sotto a solo un punto di distanza. Un KO che arriva dopo quasi 3 mesi dall’ultimo e che è il più pesante registrato sinora in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Acasa » Fotbal Intern » Superliga » Reveniri importante la Universitatea Craiova pentru meciul cu O?elul Gala?i. Filipe Coelho a anun?at ?i juc?torul cu care începe ...Absen?i la meciul cu Farul, Nicu?or Bancu ?i ?tefan Baiaram revin la Universitatea Craiova pentru meciul cu O?elul Gala?i, din etapa a 25-a a Superligii, programat joi, de la ora 18.00, pe arena Ion ... prosport.ro

14.02.2025 | 21:00 | CS Universitatea Craiova 1948-ASC Otelul Galati | Superliga | 27. HaftaCS Universitatea Craiova 1948 ile ASC Otelul Galati 24/25 Superliga yar? final maç?nda kar?? kar??ya geliyor. Chivulete, Andrei Florin taraf?ndan yönetilen CS Universitatea Craiova 1948-ASC Otelul ... sabah.com.tr

Denis Alibec segna al suo ritorno al Farul Constana, ma in porta per l'Universitatea Craiova c'è Tudor Balua. Il centrocampista ha infatti preso il posto dell'espulso portiere Isenko, in quanto gli Oltenii avevano terminato i cambi! facebook