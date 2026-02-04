Universitatea Craiova-Otelul Galati giovedì 05 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, alle 17, si gioca il match tra Universitatea Craiova e Otelul Galati. La capolista, guidata da Coelho, affronta in casa la squadra di Galati nel venticinquesimo turno di Liga I romena. La partita si preannuncia interessante, con la Craiova che cerca di consolidare il primato davanti al suo pubblico.

Venticinquesimo turno di Liga I romena che vede la capolista Universitatea Craiova di Coelho impegnata in casa contro l’Otelul Galati.  Gli Juve?ii vengono dal pesante KO sul campo del Farul Costanza, con la concorrenza tornata a farsi sotto a solo un punto di distanza. Un KO che arriva dopo quasi 3 mesi dall’ultimo e che è il più pesante registrato sinora in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

universitatea craiova otelul galati gioved236 05 febbraio 2026 ore 17 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Universitatea Craiova-Otelul Galati (giovedì 05 febbraio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Universitatea Craiova Otelul Galati

Botosani-Otelul Galati (lunedì 02 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Questa sera il calcio romeno torna in campo con il match tra Botosani e Otelul Galati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Universitatea Craiova Otelul Galati

Argomenti discussi: Universitatea Craiova-Otelul Galati (giovedì 05 febbraio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici; Universitatea Craiova-Otelul Galati giovedì 05 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici; Sporting Lisbona-AVS SAD (Coppa di Portogallo, 05-02-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. L?...; Esporte Clube Bahia-Fluminense giovedì 05 febbraio 2026 ore 23 | 00 | formazioni quote pronostici.

universitatea craiova otelul galatiAcasa » Fotbal Intern » Superliga » Reveniri importante la Universitatea Craiova pentru meciul cu O?elul Gala?i. Filipe Coelho a anun?at ?i juc?torul cu care începe ...Absen?i la meciul cu Farul, Nicu?or Bancu ?i ?tefan Baiaram revin la Universitatea Craiova pentru meciul cu O?elul Gala?i, din etapa a 25-a a Superligii, programat joi, de la ora 18.00, pe arena Ion ... prosport.ro

14.02.2025 | 21:00 | CS Universitatea Craiova 1948-ASC Otelul Galati | Superliga | 27. HaftaCS Universitatea Craiova 1948 ile ASC Otelul Galati 24/25 Superliga yar? final maç?nda kar?? kar??ya geliyor. Chivulete, Andrei Florin taraf?ndan yönetilen CS Universitatea Craiova 1948-ASC Otelul ... sabah.com.tr

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.