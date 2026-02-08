Del Debbio sfonda con i fatti di Torino

Del Debbio ha fatto centro con i fatti di Torino. Giovedì sera, la puntata di

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Dritto e rovescio ) Il Noè in rimonta sul Sì nella contesa del referendum sulla giustizia, la Presidente del Consiglio ha stancato, la destra è divisa: quante volte avete letto queste frasi? E siamo sicuri che sia la verità? Giovedì proprio Giorgia Meloni ha contribuito al successo di Dritto e rovescio su Rete 4, leader dei talk in prime time con oltre 1 milione di spettatori e il 7.7% di share. Picchi vicini al 10%, poco più di mezz’ora dalle 21:50 alle 22:20 circa, dell’intervista alla Premier in cui si è parlato degli scontri di Torino, di pacchetto sicurezza, attacchi dell’opposizione e referendum giustizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo l'aggressione alla troupe di 'Dritto e rovescio' giornata a Torino per Paolo Del Debbio, che incontra i residenti e anche i 'maranza'

FdI: "Mozione per i fatti di Torino": "Condanna ferma" da parte del Pd

Il mondo politico di Siena condanna con fermezza quanto successo a Torino, dove alcuni manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine al termine di un corteo davanti al centro sociale Askatasuna.

