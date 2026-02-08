Del Debbio ha fatto centro con i fatti di Torino. Giovedì sera, la puntata di

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Dritto e rovescio ) Il Noè in rimonta sul Sì nella contesa del referendum sulla giustizia, la Presidente del Consiglio ha stancato, la destra è divisa: quante volte avete letto queste frasi? E siamo sicuri che sia la verità? Giovedì proprio Giorgia Meloni ha contribuito al successo di Dritto e rovescio su Rete 4, leader dei talk in prime time con oltre 1 milione di spettatori e il 7.7% di share. Picchi vicini al 10%, poco più di mezz'ora dalle 21:50 alle 22:20 circa, dell'intervista alla Premier in cui si è parlato degli scontri di Torino, di pacchetto sicurezza, attacchi dell'opposizione e referendum giustizia.

© Liberoquotidiano.it - Del Debbio sfonda con i fatti di Torino

Il mondo politico di Siena condanna con fermezza quanto successo a Torino, dove alcuni manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine al termine di un corteo davanti al centro sociale Askatasuna.

Una scena pietosa. Indegna persino della Tv commerciale, ed addirittura della sempre pessima Mesiaset. Dopo 30 minuti in cui sostanzialmente Del Debbio ha semplicemente offerto il microfono alla Premier, dopo averci riproposto il volto della Meloni al post facebook