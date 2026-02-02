FdI | Mozione per i fatti di Torino | Condanna ferma da parte del Pd

Il mondo politico di Siena condanna con fermezza quanto successo a Torino, dove alcuni manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine al termine di un corteo davanti al centro sociale Askatasuna. La scena di violenza ha suscitato reazioni trasversali, con tutti i partiti che chiedono di fare chiarezza e di evitare simili episodi in futuro. Nessuna sfumatura di dubbio: la condanna è unanime.

È una condanna bipartisan quella che arriva dal mondo politico senese per i gravi fatti accaduti a Torino, con le immagini di violenza al termine del corteo per il centro sociale Askatasuna. "Quello a cui abbiamo assistito ieri è terrorismo di piazza. Esprimiamo la nostra totale, ferma e incondizionata solidarietà alla Polizia e a tutti gli agenti feriti, vittime di un vile linciaggio squadrista perpetrato da vigliacchi a volto coperto", dichiarano in una nota Francesco Michelotti, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Chiara La Porta, capogruppo di FdI in Regione, Alessandro Capecchi, responsabile enti locali FdI Toscana.

