Dante esule e sconfitto da Firenze Quei percorsi tra Forlì e Ravenna

Dante esule e sconfitto da Firenze: una storia che torna a galla tra Forlì e Ravenna. Nuovi dettagli sulla sua vita emergono dall’ultimo volume di Giuseppe Indizio, lungo 840 pagine, che mette in fila fatti poco noti e percorsi mai approfonditi di quel periodo difficile. La figura di Dante, ormai lontana dal mito letterario, si rivela ancora più complessa e vissuta.

Patuelli Nuovi elementi sulla ' Vita di Dante ' emergono in un enciclopedico volume di Giuseppe Indizio (pagine 840. Edizioni libreriauniversitaria.it), soprattutto sulle tante peregrinazioni dell'esilio del Poeta dovuto alle sentenze penali di Firenze che lo colpirono con accuse infamanti di baratteria, cioè di corruzione nei pubblici uffici comunali di quando Dante vi ebbe incarichi. Le pene inflitte all'Alighieri, che lo portarono al suo infinito esilio, furono particolarmente gravi e in continua progressione: pene pecuniarie, confisca dei beni, carcere, distruzione delle case, bando, menzione infamante negli Statuti, perdita dei diritti civili, morte sul rogo, decapitazione: una serie di crudeltà previste o dal diritto romano o da quello germanico-longobardo.

