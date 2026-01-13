Terremoto forti scosse tra Forlì e Ravenna | gente in strada
Nella mattinata di oggi, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, l’Emilia-Romagna ha registrato due scosse di terremoto, alle 9.27 e alle 9.29, con magnitudo 4. Le persone sono uscite dalle abitazioni, mentre le autorità monitorano la situazione. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le misure di sicurezza appropriate.
L'Emilia-Romagna trema. Due eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Ingv spiega che la prima delle due scosse di terremoto registrate questa mattina in Emilia-Romagna, la più intensa, è avvenuta alle 09.27 con magnitudo 4.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
