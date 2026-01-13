Terremoto forti scosse tra Forlì e Ravenna | gente in strada

Nella mattinata di oggi, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, l’Emilia-Romagna ha registrato due scosse di terremoto, alle 9.27 e alle 9.29, con magnitudo 4. Le persone sono uscite dalle abitazioni, mentre le autorità monitorano la situazione. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le misure di sicurezza appropriate.

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Terremoto, due forti scosse sentite in Romagna - Terremoto in Romagna con due forti scosse sentite distintamente anche a Cesenatico. livingcesenatico.it

Il terremoto di oggi in Calabria e Sicilia, uno dei più forti degli ultimi 40 anni al Sud. E i cavernicoli no-Ponte scatenano la loro ignoranza - facebook.com facebook

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vul x.com

