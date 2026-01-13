Terremoto forti scosse tra Forlì e Ravenna | gente in strada

Da liberoquotidiano.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, l’Emilia-Romagna ha registrato due scosse di terremoto, alle 9.27 e alle 9.29, con magnitudo 4. Le persone sono uscite dalle abitazioni, mentre le autorità monitorano la situazione. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le misure di sicurezza appropriate.

L'Emilia-Romagna trema. Due eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e  Forlì-Cesena rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Ingv spiega che la prima delle due scosse di terremoto registrate questa mattina in Emilia-Romagna, la più intensa, è avvenuta alle 09.27 con magnitudo 4.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

terremoto forti scosse tra forl236 e ravenna gente in strada

© Liberoquotidiano.it - Terremoto, forti scosse tra Forlì e Ravenna: gente in strada

Leggi anche: Terremoto a Forlì oggi: due forti scosse 4.3 e 4.1, paura tra i residenti e gente in strada

Leggi anche: Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada. «Le case hanno tremato»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

terremoto forti scosse forl236Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada - Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada ... tg24.sky.it

terremoto forti scosse forl236Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

terremoto forti scosse forl236Terremoto, due forti scosse sentite in Romagna - Terremoto in Romagna con due forti scosse sentite distintamente anche a Cesenatico. livingcesenatico.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.