Dalmasso ci scherza su | Medaglia rotta? Mi è caduta due volte però

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia Dalmasso, la snowboarder italiana, si prende la scena in modo spontaneo e senza troppi fronzoli. Dopo aver conquistato il bronzo, scherza sulla sua medaglia rotta e dice che le è caduta due volte. Sorride, si prende tutto con leggerezza e racconta anche di aver dimenticato cosa le ha detto sua mamma. La sua spontaneità conquista il pubblico e rende più semplice il racconto di questa giornata di gara.

Lucia Dalmasso, medaglia di bronzo nello snowboard, scherza e sorride in mixed zone: "Cosa mi ha detto mia mamma? Non me lo ricordo.". Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dalmasso ci scherza su medaglia rotta mi 232 caduta due volte per242

© Gazzetta.it - Dalmasso ci scherza su: "Medaglia rotta? Mi è caduta due volte, però..."

Approfondimenti su Dalmasso Medaglia

Geolier e l’intervista in radio tradotta in italiano, il cantante ci scherza su: “Però se lo fai sempre…”

Recentemente sono circolati estratti di un'intervista radiofonica a Geolier su Radio 105, in cui il conduttore Tony Severo traduce alcune frasi dal napoletano.

LIVE Snowboard, PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Caffont ci regalano una medaglia, ora i quarti maschili

Questa mattina si sono aperti i quarti di finale dello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.