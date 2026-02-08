Dalmasso ci scherza su | Medaglia rotta? Mi è caduta due volte però

Lucia Dalmasso, la snowboarder italiana, si prende la scena in modo spontaneo e senza troppi fronzoli. Dopo aver conquistato il bronzo, scherza sulla sua medaglia rotta e dice che le è caduta due volte. Sorride, si prende tutto con leggerezza e racconta anche di aver dimenticato cosa le ha detto sua mamma. La sua spontaneità conquista il pubblico e rende più semplice il racconto di questa giornata di gara.

