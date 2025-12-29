Maggi | I Miserabili sono stati 400 pagine di lacrime Orlando Furioso alla Maturità affronta la violenza di genere

Il romanzo “I Miserabili” di Victor Hugo è un’opera intensa e commovente, che si estende su oltre 400 pagine. Al contrario, il “Orlando Furioso” di Ariosto, noto ai ragazzi per la Maturità, affronta tematiche come la violenza di genere attraverso un intreccio epico e poetico. Entrambi i capolavori rappresentano un patrimonio letterario di grande valore, ognuno con il proprio stile e significato, utili per comprendere la complessità umana e storica.

Victor Hugo gli ha strappato lacrime per 400 pagine, e Giosuè Carducci, senza offesa, lo lascerebbe volentieri fuori dal programma scolastico. Andrea Maggi, insegnante noto per il suo ruolo nel docu-reality Il Collegio, ha partecipato a La conferenza stampa, il format RaiPlay che mette centinaia di studenti nei panni dei giornalisti. E come sempre, non ha avuto timore di esporsi.

