Dall’euro digitale agli angeli sociali Le nuove armi contro la povertà secondo Becchetti

La povertà non è più solo una questione di soldi. Secondo l’economista Becchetti, si tratta di un problema che minaccia la stabilità stessa della democrazia. Dall’euro digitale agli angeli sociali, si cercano nuove strategie per affrontare le diseguaglianze che aumentano e che mettono alla prova il tessuto sociale.

Povertà e diseguaglianze estreme non sono più solo un tema economico: sono diventate una questione di tenuta democratica. E la povertà, oggi, non coincide soltanto con la mancanza di reddito. È fragilità multilivello: lavoro intermittente, competenze insufficienti di fronte al progresso tecnologico e all’intelligenza artificiale, salute, casa, solitudine, esclusione digitale. Il punto è che, anche quando le misure esistono, spesso non raggiungono chi ne avrebbe davvero bisogno. Qui entra in scena un fenomeno cruciale e sottovalutato: il “mancato take-up”. Persone che avrebbero diritto ai sostegni non fanno domanda, o non riescono a completare le procedure. 🔗 Leggi su Formiche.net

