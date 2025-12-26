Già oggi ma sempre di più negli anni che verranno saremo inondati di ricchezza che proviene da giochi a somma positiva, ricchezza che rischia di essere offuscata da colpi di coda preistorici che rischiano di precipitarci nelle tenebre del peggiore passato della nostra storia. La sfida del prossimo e degli anni che verranno è tutta qui. La ricchezza di cui si parla sono i beni relazionali di comunità reali e comunità digitali, la cooperazione della comunità scientifica che crea innovazione e fa crescere la torta, l’intelligenza artificiale che moltiplica in modo strabiliante la nostra produttività e quella della ricerca scientifica (inclusa quella medica), la transizione ecologica con l’avanzata ormai inarrestabile delle rinnovabili che moltiplica, democratizza e decentra la nostra capacità di produrre energia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Povertà, figli e disuguaglianze. Tre sfide da affrontare nel 2026 secondo Becchetti

Leggi anche: Ciclo di incontri per genitori con figli da 0 a 17 anni, per affrontare le sfide educative

Leggi anche: Istat, nel 2024 i redditi aumentano del 2,7% sul 2023, stabile la povertà e cala l'indice delle disuguaglianze: -0,3% in 10 anni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Povertà, figli e disuguaglianze. Tre sfide da affrontare nel 2026 secondo Becchetti - Già oggi ma sempre di più negli anni che verranno saremo inondati di ricchezza che proviene da giochi a somma positiva, ricchezza che rischia di essere offuscata da colpi di coda preistorici che risch ... formiche.net