La Cassazione ha approvato un provvedimento che, secondo alcuni, assomiglia a un colpo di Stato. Federico Tedeschini, ex docente di diritto amministrativo, sottolinea che ci sono stati errori, come la partecipazione di almeno due membri che avrebbero dovuto astenersi. La vicenda solleva dubbi sulla regolarità della decisione e spinge a riflettere sulla necessità di cambiare.

"Quasi un colpo di Stato" deciso da un ufficio della Cassazione "di cui almeno due componenti avrebbero dovuto astenersi dal partecipare alla decisione": è questa la valutazione sul provvedimento della Cassazione da parte di Federico Tedeschini, a lungo ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza. Professore, cosa non sta in piedi secondo lei del provvedimento della Cassazione che accoglie le richieste del comitato di "Volenterosi"? "Nel diritto deve sempre prevalere il senso comune, ed è proprio questo principio il primo a essere violato. Di fatto, la Cassazione ha smentito se stessa. Non c'era nessun valido motivo per cambiare il quesito referendario per il semplice motivo che siamo davanti a un referendum confermativo, non abrogativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dalla Corte quasi un colpo di Stato. Conferma che è inevitabile cambiare"

