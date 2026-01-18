Via Regnoli strada da rifare | Quasi inevitabile la chiusura Timori per negozi e residenti

Via Regnoli a Forlì, una strada che negli ultimi 15 anni ha visto un progressivo deterioramento, rischia di chiudere. La situazione preoccupa negozi e residenti, evidenziando la necessità di interventi concreti per rivitalizzare questa area e preservarne la funzione urbana. Un intervento tempestivo potrebbe favorire il rilancio della via, favorendo la qualità della vita e l’attività commerciale locale.

Nel cuore di Forlì c'è una via che negli ultimi 15 anni si è mossa in direzione opposta rispetto alla tendenza generale. È via Giorgio Regnoli, una strada che ha conosciuto un'impensabile rinascita proprio nell'epoca in cui il centro storico entrava in crisi. Da via nobile nel secolo scorso, a simbolo del degrado cittadino nel primo decennio del 2000, a casa per l'arte, l'artigianato e il buon vivere ai giorni nostri, grazie allo sforzo congiunto di lavoratori, studenti, commercianti e residenti raccoltisi attorno all'associazione 'Regnoli 41'. Il collettivo, nato a fine 2011 dal desiderio di dare nuova vita alla via, si assunse anche l'incarico di incontrare i proprietari degli immobili e convincerli ad abbassare gli affitti.

