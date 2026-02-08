Dal G91 all' Mb339 è stato un pilastro della storia delle Frecce Tricolori | addio al generale Massimo Montanari

Da forlitoday.it 8 feb 2026

È morto domenica mattina a 89 anni il generale Massimo Montanari, una figura chiave della storia delle Frecce Tricolori. Originario di Modigliana, ha rappresentato un pilastro della pattuglia acrobatica italiana, contribuendo con il suo talento a farla diventare un simbolo nazionale.

E' stato un pilastro della storia delle Frecce Tricolori. Si è spento domenica mattina all'età di 89 anni il generale, Massimo Montanari, originario di Modigliana.  “Nel corso della sua carriera ha operato in Pattuglia sia sul Fiat G.91 sia sull’Aermacchi MB-339, attraversando una fase cruciale.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

