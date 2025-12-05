AGI - Si è svolta alle 11 nella piazza del Quirinale la cerimonia che ha dato ufficialmente il via al viaggio italiano della Fiamma di Olimpia, destinata ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Dopo l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la presidente del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry e il presidente Sergio Mattarella hanno pronunciato i loro discorsi celebrativi. Al termine degli interventi, il presidente del Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato al Capo dello Stato la torcia con la quale è stato acceso il braciere della Fiamma Olimpica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'accensione della Fiamma Olimpica al Quirinale e il sorvolo delle Frecce Tricolori