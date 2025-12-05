L' accensione della Fiamma Olimpica al Quirinale e il sorvolo delle Frecce Tricolori

Agi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Si è svolta alle 11 nella piazza del Quirinale la cerimonia che ha dato ufficialmente il via al viaggio italiano della Fiamma di Olimpia, destinata ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Dopo l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la presidente del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry e il presidente Sergio Mattarella  hanno pronunciato i loro discorsi celebrativi. Al termine degli interventi, il presidente del Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato al Capo dello Stato la torcia con la quale è stato acceso il braciere della Fiamma Olimpica. 🔗 Leggi su Agi.it

l accensione della fiamma olimpica al quirinale e il sorvolo delle frecce tricolori

© Agi.it - L'accensione della Fiamma Olimpica al Quirinale e il sorvolo delle Frecce Tricolori

Altre letture consigliate

accensione fiamma olimpica quirinaleFiamma olimpica in Piazza Quirinale, via cerimonia braciere - È cominciata in Piazza Quirinale la cerimonia di accensione del braciere olimpico in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026 che prenderanno il via il prossimo 6 febbraio. Lo riporta ansa.it

accensione fiamma olimpica quirinaleOlimpiadi 2026, Mattarella accende la fiamma olimpica al Quirinale: “La pace è iscritta nel Dna olimpico” - Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine ”. Da tg.la7.it

accensione fiamma olimpica quirinaleMilano-Cortina, inizia il viaggio della Fiamma. Oggi l’accensione del Braciere Olimpico: la diretta - Con la cerimonia di questa mattina, inizierà ufficialmente il viaggio della lanterna ad olio, arrivata ieri a Roma dopo la consegna ad Atene. Riporta sport.quotidiano.net

accensione fiamma olimpica quirinaleLa Fiamma Olimpica accesa al Quirinale: iniziato il viaggio verso Milano-Cortina 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere sulla piazza del Quirinale, dando ufficialmente avvio al percorso che nei prossimi 63 giorni attraverserà l’Italia. Da ilfaroonline.it

accensione fiamma olimpica quirinaleLa Fiamma Olimpica è al Quirinale: il presidente Mattarella accende il braciere - La presidente del Cio Coventry: "Lo spirito olimpico connette generazioni e popoli in tutto il mondo ... Si legge su msn.com

accensione fiamma olimpica quirinaleAcceso in mattinata il braciere in piazza del Quirinale. Sabato la fiaccola olimpica inizierà il viaggio in Italia in 60 tappe - Con la cerimonia in mattinata a Roma di accensione del braciere del viaggio della fiamma sono ufficialmente partiti i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Accensione Fiamma Olimpica Quirinale