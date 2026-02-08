da varsavia a sarzana abbiamo scelto di vivere qui accolti a braccia aperte

Una famiglia polacca ha deciso di trasferirsi a Sarzana, in Liguria. Hanno scelto questa piccola città tra le colline e il mare, attratti dalla tranquillità e dall’accoglienza degli abitanti. Raccontano di aver trovato qui un posto dove sentirsi a casa, lontano dal caos di Varsavia. Ora vivono tra le strade del centro storico, felici di aver fatto questa scelta.

Sarzana (La Spezia), 8 febbraio 2026 – Da Varsavia a Sarzana. Tra le colline che regalano natura e serenità, magari con vista mare. È qui, a Falcinello, che un nuovo nucleo familiare si è aggiunto alla comunità. Stavolta non per gettarsi alle spalle anni di professione e reinventarsi lanciandosi in avventure agricole o ricettive ma, al contrario, per proseguire nelle proprie attività. Per il momento a distanza. Lei è Dora Kuc, polacca, architetta, interior designer, scultrice di ceramica. Lui è Matt Campbell, statunitense di Denver, insegnante di inglese, scrittore e attore. Con loro ci sono Luna, la figlia di dieci anni, e l’inseparabile cagnolina Golda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

