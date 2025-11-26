Famiglia nel bosco Nervuti | Puniti perché hanno scelto di vivere fuori da regole sempre di più vogliono andarsene via da sistema - VIDEO

Lo youtuber attacca il “sistema” dopo il caso della famiglia nel bosco di Chieti: "Puniti per la loro scelta di vita". Il video diventa virale e riaccende il dibattito Il caso della famiglia nel bosco di Chieti continua a tenere banco nel dibattito pubblico. Lo youtuber e videomaker Silver Ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, Nervuti: "Puniti perché hanno scelto di vivere fuori da regole, sempre di più vogliono andarsene via da sistema" - VIDEO

