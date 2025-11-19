A cena con i cretini | al via la rassegna teatrale Neo

Al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno si inaugura la sesta edizione della Rassegna Teatrale NEO con la prima data in programma. Sabato 22 e domenica 23 novembre, la compagnia Le Ombre porta in scena la commedia “A cena con i Cretini”, diretta da Gianni D’Amato.L’opera racconta le vicende di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

