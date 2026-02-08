La storia dell’ex delfinario di Rimini attraversa decenni di successi e difficoltà. Nato nel 1968 come simbolo turistico, ora si trova in stato di abbandono. Dopo anni di attività, la struttura ha vissuto un lento declino. Sono stati fatti alcuni tentativi di rilancio, ma ancora oggi l’edificio rimane fermo, simbolo di un passato che fatica a rinascere.

Dagli anni d’oro al lento declino fino ai tentativi di rilancio. La storia dell’ex delfinario ha accompagnato Rimini dal 1968 ad oggi. Inizialmente noto come "Aquarium", l’edificio – un tempo meta di turisti e famiglie – è oggi fermo, inutilizzato, segnato dal tempo. Il declino non è stato improvviso. Nel 2013 gli ultimi delfini presenti nella struttura vennero trasferiti all’Acquario di Genova, dopo un sequestro disposto dalla magistratura nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti sugli animali. L’inchiesta ebbe un impatto diretto sulla società di gestione e segnò un punto di non ritorno. Nel 2019 il Tribunale di Rimini ha condannato il direttore e la veterinaria del delfinario, rispettivamente a sei e quattro mesi di reclusione: il primo caso del genere in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da simbolo turistico a struttura ferma

Approfondimenti su Rimini Delfinario

