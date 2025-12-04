Squestrata struttura turistico-ricettiva di 27mila metri quadrati | otto indagati
Un’ampia e complessa operazione della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Sezione Edilizia e Ambiente della Procura della Repubblica di Napoli, ha portato al sequestro preventivo di una struttura turistico-ricettiva esclusiva di circa 27.000 metri quadrati, situata in località Succhivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Nel canton Zurigo è stata individuata e smantellata una struttura informatica che sarebbe stata utilizzata per il riciclaggio di oltre un miliardo di franchi in Bitcoin. Lo hanno reso noto lunedì gli inquirenti zurighesi, spiegando che in collaborazione con le autorità - facebook.com Vai su Facebook
#Roma Effettuavano mastoplastiche, filler e liposuzioni senza alcuna autorizzazione: sequestrata dalla Polizia di Stato una clinica abusiva in Viale Palmiro Togliatti. La struttura, dotata di sala operatoria, anestesista e chirurgo, accoglieva esclusivamente citt Vai su X
Sequestrato un complesso turistico abusivo a Succhivo - A conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Sezione Edilizia ed Ambiente della Procura della Repubblica di Napoli, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza d ... Secondo ilgolfo24.it
Gravi violazioni ambientali, sequestrato maxi resort a Ischia - Gli interventi edili abusivi sarebbero partiti dal 1958, comportando la trasformazione dell'intero costone di tufo, accelerando i processi di distacco e di crollo delle rocce ... Si legge su ilroma.net
Struttura turistico-ricettiva con piscine e solarium, realizzate senza autorizzazione. Scatta il Sequestro - Inoltre, le risultanze delle attività investigative poste in essere hanno portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di una persona ... Riporta leccenews24.it
Struttura ricettiva abusiva in antico complesso monastico - Una struttura ricettiva in un complesso monastico di grande valore storico in Costiera Amalfitana: è la scoperta fatta a Maiori dai carabinieri della Compagnia di Amalfi, che hanno sequestrato ... Si legge su ansa.it
Sigilli a struttura ricettiva abusiva. Reflui e scarichi immessi nel terreno e nella falda - Intervento della Sezione operativa navale di Otranto della guardia di finanza sul litorale di Tricase, in una zona di particolare pregio. Secondo lecceprima.it
San Mauro Cilento, sequestrata struttura ricettiva lungo la costa: lavori abusivi in area vincolata - I Militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, a seguito di preventiva ricognizione aerea operata con l'ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, ... Da ilmattino.it