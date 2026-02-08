Cuori 3 | perché le new entry Giulio Scarpati e Fausto Sciarappa sono il centro della stagione

La nuova stagione di Cuori 3 si apre con due volti che fanno discutere: Giulio Scarpati e Fausto Sciarappa. L’attore storico e il nuovo primario arrivano per portare freschezza e nuove dinamiche alla serie. In un’intervista, entrambi spiegano come si stanno inserendo nel cast e quale ruolo avranno nella trama, senza nascondere le sfide di interpretare personaggi così diversi. La produzione punta molto su queste new entry per dare nuovo impulso alla fiction, che si prepara a conquistare il pubblico con storie più intense e personaggi più complessi.

Come si inseriscono il sensitivo e il nuovo primario nell'equazione della fiction? L'abbiamo chiesto agli interpreti. Quel che è certo è che noi già li amiamo. Sono passati cinque anni nella storia di Cuori, tornata con la terza stagione su Rai1. Questo comporta non solo grossi cambiamenti (anche storici dato che arriviamo agli anni '70); ma soprattutto alcune uscite di scena importanti e altrettante new entry pronte a scuotere lo status quo dell'ospedale Le Molinette di Torino, al centro del medical period drama di successo. Il primo è certamente il nuovo primario Luciano La Rosa, che arriva a sostituire Cesare Corvara (Daniele Pecci), morto durante il salto temporale tra una stagione e l'altra; il secondo Gregorio Fois è un famoso sensitivo che Delia (Pilar Fogliati) conosce . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La fiction Cuori torna in tv con la terza stagione, ambientata nel 1974.

