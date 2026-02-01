Giulio Scarpati chi interpreta in Cuori 3

La fiction Cuori torna in tv con la terza stagione, ambientata nel 1974. La storia si concentra sulle sfide della medicina di quegli anni e sulle vite dei personaggi coinvolti. Tra amori, dubbi e scelte difficili, la serie riprende le vicende di medici e pazienti, portando gli spettatori in un viaggio tra emozioni e grandi attese.

Tra emozioni e grandi attese è tornata la fiction Cuori, arrivata alla sua terza stagione. Ambientata del 1974, un anno simbolo di trasformazioni sociali e scientifiche, questa nuova edizione intreccia il progresso della medicina con le storie umane dei suoi protagonisti intrecciate tra amori, dubbi, tensioni e scelte difficili. A fare da sfondo alle vicende storiche e umane è ancora una volta l’ Ospedale Molinette di Torino. Ad arricchire il già interessante cast della serie è Giulio Scarpati, volto conosciuto e amato come Lele Martini di Un medico in famiglia. L’attore interpreta Gregorie Fois, personaggio ricco di curiosità e interesse. 🔗 Leggi su Dilei.it

