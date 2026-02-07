Crotone vittoria al 90° | Musso trasforma il rigore e lancia i pitagorici in classifica Atalanta U23 ko

Il Crotone vince all’ultimo secondo contro l’Atalanta U23. Al 90°, Musso segna il rigore decisivo e porta i pitagorici in classifica. L’Atalanta U23 si ferma, sconfitto in trasferta.

Il Crotone ha conquistato una vittoria cruciale e sofferta contro l’Atalanta U23, siglata nel recupero grazie a un rigore trasformato da Antonino Musso. Un successo che proietta i pitagorici in una posizione di classifica sempre più interessante, mentre la squadra bergamasca incassa una sconfitta che frena la sua corsa. L’incontro, disputato allo Scida di Crotone il 7 febbraio 2026, si è concluso con un risultato che sembrava destinato a rimanere in bilico fino all’ultimo secondo, prima della svolta decisiva. La partita, come evidenziato, si è svolta in un contesto particolare, con la Curva Sud dello stadio deserta a causa di una protesta in atto da parte dei tifosi organizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Crotone Atalanta

Ultime notizie su Crotone Atalanta

