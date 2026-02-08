Crolla lampione a Roma un passante lo sorregge

Questa mattina in via Nazionale, nel cuore di Roma, un lampione si è improvvisamente storto e si è piegato a terra. Mentre la colonna si abbassava, un passante ha afferrato il palo per evitare che cadesse completamente. Le immagini di quella scena sono diventate subito virali sui social, mostrando una situazione insolita e un gesto spontaneo di aiuto. Nessuno si è fatto male, ma il fatto ha attirato l’attenzione su problemi di sicurezza nel centro della città.

