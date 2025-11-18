Albero crolla in strada a Verbania ferito un passante
Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre, a Verbania, dove un albero è crollato in strada, colpendo un passante.É successo a Intra, nella zona del cantiere di piazza Ranzoni. Secondo le prime informazioni, nell'incidente è rimasto ferito un uomo di circa 80 anni, che è stato soccorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
