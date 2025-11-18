Albero crolla in strada a Verbania ferito un passante

Novaratoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre, a Verbania, dove un albero è crollato in strada, colpendo un passante.É successo a Intra, nella zona del cantiere di piazza Ranzoni. Secondo le prime informazioni, nell'incidente è rimasto ferito un uomo di circa 80 anni, che è stato soccorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

albero crolla strada verbaniaAlbero crolla in strada a Fucecchio: feriti una 38enne e un ciclista 49enne - Grave incidente oggi in via di Rimedio, nella frazione di Torre a Fucecchio, dove alle 18. gonews.it scrive

Crolla albero sulla sede stradale "Ma chi controlla queste piante?" - "Mi chiedo se ci sia abbastanza controllo sulla salute di queste piante palustri adiacenti alla strada". Come scrive lanazione.it

Arborea, albero crolla sulla strada 18 Ovest - Attimi di disagio questa mattina ad Arborea, dove un albero è caduto sulla strada 18 Ovest, bloccando il transito dei veicoli nelle vicinanze di un’azienda. unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Albero Crolla Strada Verbania