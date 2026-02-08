Croccantissime bollose e leggere? Ecco la ricetta delle chiacchiere di Carnevale | risultato strepitoso

Il Carnevale 2026 sta per iniziare. Giovedì 12 febbraio sarà il giorno in cui si apre ufficialmente la festa, con le strade piene di maschere e allegria. Le chiacchiere di Carnevale, croccanti e leggere, sono pronte a conquistare tutti. Le persone si preparano a divertirsi, a mangiare dolci e a vivere momenti di spensieratezza. La voglia di festeggiare è già nell’aria.

Ci siamo, i giorni più divertenti e pazzi dell'anno stanno per bussare alle porte. Giovedì grasso che quest'anno cadrà il 12 febbraio segna l'apertura ufficiale del Carnevale 2026. Ricettario alla mano e golosità alle stelle, pronti a preparare uno dei dolci tipici più golosi?

Le mie Chiacchiere croccantissime e super bollose INGREDIENTI: 300g di Farina 00 35g di Strutto (o Burro) 30g di Zucchero 1 Uovo 100ml di Panna da Cucina (o per dolci) 1 Bustina di Vanillina 40ml di Grappa (o Brandy) 1 Cucchiaino di Lievito per Dolci

