Cordoglio per Angelo Attaguile primo commissario della Lega in Sicilia

È morto Angelo Attaguile, figura nota della politica e del calcio in Sicilia. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra i suoi conoscenti e i membri della Lega, di cui era stato il primo commissario in Sicilia. Il senatore messinese ha espresso il cordoglio della comunità leghista, ricordando Attaguile come un uomo di spicco e di lunga esperienza.

È morto Angelo Attaguile, figura di spicco della politica siciliana e dirigente storico del calcio. "Esprimo il cordoglio di tutta la comunità della Lega per Salvini premier della Sicilia per la scomparsa di Angelo Attaguile, già commissario del partito in Sicilia - afferma il senatore messinese. Addio ad Angelo Attaguile, figura di spicco della politica siciliana e del calcio etneo. Aveva 78 anni. Nacque a Grammichele nel 1947. Dal 1987 al 1990 fu a capo del Catania Calcio, rilevando il club da Angelo Massimino. E' stato candidato a sindaco di Catania e membro della camera dei deputati. Durante la sua carriera ha ricoperto anche ruoli di sottogoverno come quello di presidente dell'Istituto autonomo case popolari.

