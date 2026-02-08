Cordoglio per Angelo Attaguile primo commissario della Lega in Sicilia

È morto Angelo Attaguile, figura nota della politica e del calcio in Sicilia. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra i suoi conoscenti e i membri della Lega, di cui era stato il primo commissario in Sicilia. Il senatore messinese ha espresso il cordoglio della comunità leghista, ricordando Attaguile come un uomo di spicco e di lunga esperienza.

È morto Angelo Attaguile, figura di spicco della politica siciliana e dirigente storico del calcio. “Esprimo il cordoglio di tutta la comunità della Lega per Salvini premier della Sicilia per la scomparsa di Angelo Attaguile, già commissario del partito in Sicilia - afferma il senatore messinese.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

