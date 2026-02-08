Copparo e Codigoro | dal 26 3 via alla raccolta farmaci per chi non può curarsi Solidarietà in farmacia

Copparo e Codigoro lanciano la loro ventiseiesima raccolta di farmaci. Dal 26 marzo le farmacie del territorio accolgono donazioni per chi non può permettersi di curarsi. L’iniziativa si ripete ogni anno, e questa volta si punta a raccogliere medicine di prima necessità per aiutare chi si trova in difficoltà.

Copparo e Codigoro si preparano a rinnovare il loro impegno solidale con la ventiseiesima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, un’iniziativa che dal prossimo martedì vedrà le farmacie del territorio coinvolte in un gesto concreto di sostegno a chi non può permettersi cure e medicine essenziali. L’appuntamento, giunto alla sua ventiseiesima edizione, rappresenta un momento cruciale per garantire l’accesso alla salute a persone in difficoltà, un’esigenza che purtroppo continua a farsi sentire in un contesto socio-economico sempre più complesso. L’adesione delle farmacie di Copparo e Codigoro, insieme a quelle di San Giovanni di Ostellato, testimonia la forte sensibilità del territorio e la volontà di contribuire attivamente a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da martedì prossimo, nelle farmacie di Copparo e Codigoro, inizierà una raccolta di farmaci da banco.

