Copparo e Codigoro raccolta farmaci | Un gesto semplice ma prezioso

Da martedì prossimo, nelle farmacie di Copparo e Codigoro, inizierà una raccolta di farmaci da banco. Le farmacie aderenti raccoglieranno medicine che le persone non usano più o che sono scadute. L’obiettivo è evitare sprechi e mettere a disposizione farmaci ancora utili a chi ne ha bisogno. L’operazione dura fino a data da definirsi e coinvolge diverse associazioni del territorio. Basta consegnare le medicine in farmacia, senza complicazioni. Un gesto semplice ma che può fare la differenza.

Da martedì della prossima settimana, presso tutte le farmacie aderenti, sarà effettuata la raccolta dei farmaci da banco da parte delle varie associazioni. Il ricavato sarà trattenuto presso le associazioni che le distribuiranno alle persone socialmente fragili. Fra i volontari che coadiuveranno la raccolta quelli dell' Emporio Solidale "Il Mantello" di Pomposa che ha in carico assistenziale 60 nuclei familiari, 184 assistiti di cui 72 minori e 112 adulti e nella convinzione e saranno presenti presso le farmacie di Codigoro Bornazzini, in piazza Matteotti, e Santa Rita in piazza Libertà e anche in quella del dottor Mario Murdaca Via Lidi Ferraresi a San Giovanni di Ostellato.

