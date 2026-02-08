Con Ricky Le Roi si balla Passione senza fine Ma la disco è cambiata

La discoteca di Sarzana ha riaperto i battenti con Ricky Le Roi, e la folla si è riversata in pista fin dal primo momento. La serata si è trasformata in un grande ballo collettivo, con migliaia di ragazzi che hanno condiviso la passione per la musica e la danza. Dopo anni di chiusure e cambiamenti, la discoteca sembra aver ritrovato il suo spirito, anche se il locale ha subito alcune trasformazioni. La notte si è accesa tra luci sfavillanti e bassi potenti, lasciando tutti con la voglia di ripetere l

Sarzana (La Spezia), 8 febbraio 2026 – La notte l'ha vissuta davvero tra mille luci e suoni, facendo ballare migliaia di giovani in tutta Italia. Riccardo Cenderello, in arte Ricky Le Roi, è una figura di primo piano della scena musicale elettronica. Il suo mondo techno e progressive iniziato negli anni Novanta è un'onda lunga che ancora ha una forza dirompente. Partito dalla discoteca di casa Alhambra a Sarzana per passare ai locali più gettonati. Anche se i tempi non sono più quelli delle notti del passato resta uno dei disc jockey più famosi e richiesti. Ricky, cosa rappresenta la notte? «Un piacere che poi è diventato un lavoro.

