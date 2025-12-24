La piazza di San Silvestro Remember Disco Dance Brindisi con note vintage | si balla con Monika Kiss

La piazza di San Silvestro, con il suo fascino vintage, si anima per il tradizionale brindisi di fine anno. Remember Disco Dance e Monika Kiss accompagnano la serata, offrendo un sottofondo musicale ideale per salutare il nuovo anno. Piazza del Popolo si prepara anche quest’anno a ospitare i festeggiamenti di Capodanno, una tradizione condivisa da molti pesaresi e visitatori, per un momento di convivialità e ascolto.

Piazza del Popolo si prepara per il Capodanno. Alla fine, è la scelta che fanno tanti pesaresi, e non solo, per il brindisi del 31. E Il Comune si sta preparando per trasformare la piazza in una pista da ballo a cielo aperto. Titolo della serata: "Remember Disco Dance". Dopo il successo dell’appuntamento estivo di Ferragosto alla Palla di Pomodoro, che ha richiamato centinaia di persone, il format torna – in versione invernale – per animare il centro città con una serata tutta da ballare. Sul palco salirà Monika Kiss, "professionista della voce – si legge nella nota di piazza del Popolo – che spazia dai club, alla tv, alla radio che ha fatto e fa ballare i top club della Penisola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

