Diciottomila chilowattora di energia in un anno. È questa la quantità prodotta dai membri di Monticello Green Hill, la prima Comunità energetica rinnovabile in Brianza e Lecco. Con i loro impianti, riescono a coprire il fabbisogno di cinque famiglie. Un piccolo passo, ma che dimostra come anche un gruppo di persone possa fare qualcosa di concreto per l’ambiente.

Diciottomila chilowattora di energia prodotta in un anno, sufficiente al fabbisogno di 5 famiglie. Li hanno generati con i loro impianti i soci di Monticello Green Hill, la prima Comunità energetica rinnovabile costituita in Brianza e in provincia di Lecco. Dei 18mila kWh, circa 8mila sono stati immessi in rete e di questi ultimi 5.500 sono stati condivisi tra i membri della comunità, generando un valore netto di 500 euro. Ed è solo l’inizio. "Se al momento a Monticello abbiamo solo 10 contatori nella nostra Comunità energetica rinnovabile, immaginiamo quanta energia e quanto valore si potrebbe generare se si riuscisse a sfruttare tutti i 1200 contatori stimati a Monticello – spiega Renato Ornaghi, il presidente di Monticello Green Hill -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunità energetica. I primi Watt

