Comunità energetica primi passi Il Comune apre alle adesioni | Vantaggi non solo economici
Con un avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Pavia è stato ufficialmente avviato il percorso per la nascita della Comunità energetica rinnovabile cittadina, un progetto che consente di produrre e consumare insieme energia pulita, riducendo le emissioni e accedendo agli incentivi economici. "La Cer è un soggetto giuridico autonomo senza fini di lucro - ha spiegato l’assessore all’ambiente Lorenzo Goppa -, basato sulla partecipazione aperta e volontaria di utenti finali e produttori pubblici o privati che condividono l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti energetiche rinnovabili nella disponibilità di uno o più soggetti associati alla comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
