Comuni montani | Maremma penalizzata

Il Governo ha deciso di rivedere i criteri per riconoscere i Comuni montani. Dopo le proteste, sono stati inseriti nell’elenco definitivo Castel del Piano e Semproniano, che erano stati esclusi nella prima versione del decreto. La decisione ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai residenti di queste zone, che ora sperano in benefici e investimenti.

Il Governo ha rivisto i parametri per la classificazione dei Comuni montani. Nell’elenco definitivo rientrano Castel del Piano e Semproniano, esclusi nella prima bozza del decreto. Una correzione accolta positivamente sull’ Amiata, ma che non cancella le forti perplessità sul quadro complessivo, soprattutto per la Maremma dove solo nove Comuni su ventotto risultano oggi classificati come montani: Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e Sorano. Restano invece esclusi Massa Marittima, Roccastrada, Manciano, Pitigliano, Scansano, Cinigiano e Monte Argentario, realtà che continuano a presentare criticità strutturali, demografiche ed economiche tipiche delle aree interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comuni montani: "Maremma penalizzata" Approfondimenti su Comuni Montani Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse” Classificazione comuni montani, la contrarietà dell'Unione Comuni Mugello Le tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 1312025. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Comuni Montani Argomenti discussi: Comuni montani: Maremma penalizzata; Comuni montani, Marras e Bai: Bene per l’Amiata, ma la Maremma ne esce penalizzata. Comuni montani: Maremma penalizzataIl Governo ha rivisto i parametri per la classificazione dei Comuni montani. Nell’elenco definitivo rientrano Castel del Piano e ... lanazione.it Comuni montani, nuova classificazione: cosa cambia per la Toscana. Ecco chi resta e chi noLa variazione dei criteri per la denominazione proposta dal ministro Calderoli provoca uno scontro tra Governo e Regioni. In Toscana resteranno montani 113 Comuni su 149, più di quelli ipotizzati nell ... lanazione.it Riclassificazione dei Comuni montani, PD: “Dal Governo un pasticcio inutile che divide i territori e non risolve nulla” La Regione Emilia Romagna ha scelto di andare in direzione opposta incrementando il Fondo montagna del 60%, si legge nella nota.... facebook Comuni montani, Pasqui 'risultato rafforza coesione territorio e prospettive sviluppo'. "Soddisfazione per intesa in Conferenza Stato-Regioni sulla nuova classificazione" #ANSA x.com

