come si smette di essere preti

Alberto Ravagnani ha annunciato di aver smesso di essere prete. La sua decisione, però, coinvolge una procedura lunga e complicata, che alla fine richiede anche il intervento del papa. La notizia ha fatto subito il giro, lasciando molti a chiedersi come si possa lasciare ufficialmente il sacerdozio.

Alberto Ravagnani l'ha semplicemente annunciato, ma la procedura è lunga e complessa e a un certo punto va coinvolto anche il papa Il 31 gennaio 2026 la Chiesa di Milano ha annunciato che don Alberto Ravagnani, molto famoso sui social, aveva informato l’arcivescovo Mario Delpini della sua decisione di «sospendere il ministero presbiterale»: in sostanza, di volere smettere di essere un prete. Il comunicato della Chiesa di Milano era scarno e conteneva pochi dettagli: non diceva nulla per esempio sul percorso burocratico piuttosto lungo e complesso che deve affrontare chi intende lasciare il sacerdozio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

