Coldiretti | l’olio dalla Tunisia fa crollare i prezzi e le aziende devono vendere in perdita

L’arrivo di grandi quantità di olio d’oliva tunisino a prezzi molto bassi sta facendo crollare i prezzi in Italia. Le aziende italiane sono costrette a vendere a perdita, una situazione difficile che mette in crisi il settore.

L’ondata di olio d’oliva a basso costo dalla Tunisia sta mettendo sotto pressione il mercato italiano, spingendo i prezzi al ribasso e costringendo molte aziende a vendere in perdita. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti al Financial Times. Nei primi dieci mesi del 2025, evidenzia l’organizzazione, le importazioni tunisine sono cresciute di circa il 40% proprio mentre partiva la raccolta in Italia. “Sarà molto difficile recuperare i prezzi”, avverte il vicepresidente David Granieri, accusando l’industria dell’imbottigliamento di usare l’olio estero per comprimere i listini interni. L’olio tunisino entra in Italia a circa 3,50 euro al chilo, una soglia che rende la competizione insostenibile per molti produttori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Di recente, l’Unione Europea ha rimosso i dazi sui prodotti tunisini, favorendo l’export di olio d’oliva.

