i just might di bruno mars debutta al primo posto nella billboard hot 100

Il ritorno di Bruno Mars era tra i più attesi degli ultimi anni, e i dati sembrano dimostrarlo. Il suo nuovo brano I Just Might ha infatti debuttato nella Billboard Hot 100 direttamente al primo posto; si tratta del decimo singolo della sua carriera a raggiungere la posizione più alta della classifica, e il primo a esordire direttamente in vetta. La canzone anticipa The Romantic, il suo primo album da solista dal 2016, in uscita il 27 febbraio. Pubblicato il 9 gennaio su Atlantic Records, I Just Might ha totalizzato 23,5 milioni di streaming ufficiali e 32,6 milioni di visualizzazioni radiofoniche, vendendo 13. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Bruno Mars, “I Just Might” debutta al n.1: un ritorno da recordBruno Mars torna in vetta con il singolo “I Just Might”, che debutta al numero uno.

