I Just Might di Bruno Mars debutta al primo posto nella Billboard Hot 100
Bruno Mars torna in vetta alle classifiche con il suo nuovo singolo,
Il ritorno di Bruno Mars era tra i più attesi degli ultimi anni, e i dati sembrano dimostrarlo. Il suo nuovo brano I Just Might ha infatti debuttato nella Billboard Hot 100 direttamente al primo posto; si tratta del decimo singolo della sua carriera a raggiungere la posizione più alta della classifica, e il primo a esordire direttamente in vetta. La canzone anticipa The Romantic, il suo primo album da solista dal 2016, in uscita il 27 febbraio. Pubblicato il 9 gennaio su Atlantic Records, I Just Might ha totalizzato 23,5 milioni di streaming ufficiali e 32,6 milioni di visualizzazioni radiofoniche, vendendo 13. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Bruno Mars, “I Just Might” debutta al n.1: un ritorno da recordBruno Mars torna in vetta con il singolo “I Just Might”, che debutta al numero uno.
Leggi anche: “The Life of a Showgirl” di Taylor Swift ha raggiunto l’undicesima settimana al primo posto nella classifica Billboard 200
Argomenti discussi: I Just Might è il nuovo singolo di Bruno Mars che anticipa l’album The Romantic e il concerto in Italia; Bruno Mars con I Just Might, testo e significato del nuovo singolo; Bruno Mars fa Bruno Mars. I Just Might è usato garantito e un'occasione mancata: testo e significato; Bruno Mars ha suonato sulla piattaforma di gioco online Roblox.
Bruno Mars, I Just Might debutta al n.1: un ritorno da recordI Just Might di Bruno Mars debutta direttamente al n.1 della Billboard Hot 100: streaming record, successo globale e numeri che segnano un ritorno storico ... lopinionista.it
Bruno Mars con I Just Might, testo e significato del nuovo singoloIl nuovo singolo apre l'album di Bruno Mars e descrive con dolcezza l’incertezza di chi valuta se rischiare il cuore. Ecco le date del tour mondiale ... 105.net
Oggi Vi Consigliamo di ascoltare "Bruno Mars - I just might" Bruno Mars - facebook.com facebook
“I Just Might” di @BrunoMars debutta alla #95 nella classifica giornaliera di Spotify con 73.953 stream validi. @SpotifyItaly x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.