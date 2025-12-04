Chiellini | Juve non più al livello del Real Madrid siamo in un anticiclo Ma Spalletti è in missione e vive al centro sportivo

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy di Juventus, è intervenuto a Roma in occasione della serata di Gala del Club Urbe Bianconera, che raccoglie anche molti prelati. Il dirigente ha parlato del momento della squadra e di Luciano Spalletti. Le sue parole riportate da Tuttosport. MOMENTO STORICO JUVE – « Bisogna avere fede. La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli, purtroppo ora siamo in quello che è un anticiclo nel quale da un po' non riusciamo a vincere.

