Clizia e Micol Incorvaia: due sorelle, due percorsi, un’unica cifra di autenticità. La rivelazione di Clizia. Nel panorama sempre più affollato della comunicazione digitale, emergono figure che non si limitano a partecipare al racconto collettivo, ma lo influenzano con personalità distintive. Tra queste ci sono Clizia e Micol Incorvaia, sorelle nella vita e protagoniste sui social, nel mondo della moda e dell’intrattenimento televisivo. Pur condividendo origini, sensibilità e una certa ironia innata, hanno costruito due identità pubbliche differenti, quasi complementari. Clizia Incorvaia è la sorella che più incarna un immaginario raffinato, quasi letterario. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Clizia e Micol Incorvaia sono tornate in TV. La rivelazione di Clizia